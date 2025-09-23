Kopenhag’dan Oslo’ya sabotaj şüphesi: Rusya mı devrede?

Danimarka istihbarat servisi, Kopenhag Havalimanı üzerinde saatlerce uçan insansız hava araçlarının (İHA) hava trafiğini durdurmasının ardından ülkenin “yüksek sabotaj tehdidi” ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

PET'TEN KRİTİK UYARI

Danimarka Güvenlik ve İstihbarat Servisi (PET) Operasyon Direktörü Flemming Drejer, basın toplantısında şunları söyledi:

“Danimarka’da yüksek sabotaj tehdidi ile karşı karşıyayız. Birisi bize saldırmak istemiyor olabilir, ancak bizi strese sokup nasıl tepki verdiğimizi görmek istiyor olabilir.”

Danimarka polisi, drone’ların arkasında kimin olduğunu bilmediklerini açıkladı. Ancak elde edilen kanıtların bunun “yetkin bir aktör” tarafından yapıldığını gösterdiğini belirtti.

NORVEÇ'TE DRONE ALARMI: HAVALİMANLARI KAPATILDI

Danimarka ve Norveç, insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasında görülmesinin ardından “yüksek sabotaj tehdidi” ile karşı karşıya olduklarını açıkladı. Kopenhag ve Oslo havalimanları saatlerce kapatıldı, yüzlerce uçuş iptal edildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın NATO hava sahasını ihlal etmesinin Avrupa'nın güvenlik mimarisini baltalama girişimi olduğu konusunda uyardı.

"Rusya'nın provokasyonları derhal durdurulmalıdır. Rusya'yı geri adım atmaya ve farklı bir yol seçmeye çağırıyoruz" dedi.

KOPENHAG HAVALİMANI 4 SAAT KAPALI KALDI

Danimarka polisi, 22 Eylül akşamı Kopenhag Kastrup Havalimanı yakınlarında iki ya da üç büyük dronenun uçtuğunu açıklamıştı.

Yaklaşık 50 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi, 20 bin yolcu etkilendi. Havalimanı dört saatlik kapanmanın ardından yeniden açıldı ancak gecikmeler ve iptaller sürdü.

OSLO HAVALİMANI DA ETKİLENDİ

Norveç’in başkenti Oslo’daki ana havalimanı da aynı gece drone gözlemi nedeniyle hava sahasını kapattı. Uçuşlar en yakın havalimanlarına yönlendirildi. Norveç ve Danimarka yetkilileri, iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

'KRİTİK ALTYAPIYA YÖNELİK EN CİDDİ SALDIRI'

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kastrup’taki olayları “ülkenin kritik altyapısına yönelik bugüne kadarki en ciddi saldırı” olarak nitelendirdi.

Frederiksen, “Bu, içinde yaşadığımız zaman ve toplum olarak neyle başa çıkmamız gerektiği hakkında bir şeyler söylüyor. Bunun arkasında kimin olduğunu bilmiyoruz, ancak hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz” dedi.

AVRUPA'DA SON DÖNEMDE ARTAN SALDIRILAR

Son haftalarda Avrupa’daki havalimanları art arda güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Geçtiğimiz günlerde Londra Heathrow, Berlin ve Brüksel havalimanlarında siber saldırılar nedeniyle check-in ve biniş sistemleri çöktü.

2018’de Londra Gatwick Havalimanı, pistte görülen drone’lar yüzünden günlerce kapalı kalmış, on binlerce yolcu mağdur olmuştu.