Danimarka ve Norveç alarma geçti! İHA’lar nedeniyle uçuşlar durduruldu

Danimarka’nın en büyük havalimanı olan Kopenhag Havalimanı, hava sahasında görülen insansız hava araçları nedeniyle bir süre kapatıldı.

Polis, 2-3 büyük dronun tespit edildiğini açıkladı. Havalimanı, pazartesi akşamı 20.26’da operasyonlarını askıya aldı. Uçuş takip sitesi FlightRadar’a göre yaklaşık 35 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi.

Polis ekipleri dronların kaynağını araştırırken, yetkililer soruşturma sürdüğü için ayrıntı vermekten kaçındı.

Uçuşlar gece saat 01.30'da tekrar açıldı.

NORVEÇ DE ALARMA GEÇTİ

Öte yandan hemen hemen aynı anda Norveç'in Oslo kentinde de alarm verildi. Akershus Kalesi yakınlarındaki askeri alanın üzerinden insansız hava araçlarının uçması nedeniyle sabaha kadar kapatıldı.

SİBER SALDIRI 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Avrupa genelindeki havayolu check-in sistemlerine yönelik siber saldırı, dört gündür etkisini sürdürmeye devam ediyor. Saldırının arkasındaki kişi ya da gruplar hâlâ bulunamadı.

Dün de Brüksel Havalimanı’nda 50’den fazla geliş ve gidiş seferi iptal edildi. Havayolları, yolcuları elle işlem yaparak check-in edebilmek için sefer sayılarını azaltmak zorunda kaldı. En fazla etkilenen şirket Brussels Airlines olurken, easyJet ve Vueling de altışar uçuşunu iptal etti.