Avrupa'da siber saldırı kaosu! Londra, Berlin, Brüksel havalimanlarında uçuşlar iptal

Avrupa'da genelindeki pek çok havalimanında, check-in ve biniş sistemlerini gerçekleştiren Collins Aerospace’e yönelik siber saldırı yapıldı.

UÇUŞLAR BİR BİR İPTAL OLUYOR

Londra Heathrow, Brüksel ve Berlin havalimanlarını etkileyen saldırı, check-in ve boarding sistemlerini işlemez hale getirerek uçuşların iptal olmasına neden oldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Collins Aerospace tarafından yapılan açıklamada saldırının otomatik sistemleri devre dışı bıraktığı belirtilerek, "Havalimanlarında kullandığımız MUSE yazılımımızda siber kaynaklı bir arıza olduğunu fark ettik" denildi.

Öte yandan Avrupa'nın en büyük havalimanlarının yönetimleri ise yolculara çağrıda bulundu. "Teknik arıza" nedeniyle uçuşların aksadığı belirtilen açıklamalarda, yolculuk öncesi insanlardan seyahat planlarını teyit etmeleri istendi.

Saldırının kim tarafından düzenlendiği ise henüz açıklanmadı.