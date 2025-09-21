Siber saldırı Avrupa’yı felç etti: 2 gündür binlerce yolcu uçak bekliyor

Avrupa’nın en yoğun havalimanlarında iki gündür kriz sürüyor. Cuma gecesi başlayan siber saldırının ardından Cumartesi kaos yaşanmış, bugün ise yolcular ikinci gün de aksaklıklarla karşı karşıya kalmış durumda.

Londra Heathrow, Berlin Brandenburg ve Brüksel havalimanlarında yolcular uzun kuyruklar, iptaller ve gecikmeler nedeniyle seyahat edemiyor.

İKİNCİ GÜNÜNDE DE KAOS: SİSTEMLER HALA ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Dün sabah başlayan aksaklıklar bugün de devam ediyor. Havalimanları, check-in işlemlerini manuel olarak yürütmeye çalışsa da sistemler hala tam anlamıyla toparlanamadı. Yolcular, iki gündür süren belirsizlik içinde uçuşlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmeye çalışıyor.

Heathrow yönetimi, "Collins Aerospace teknik sorun yaşıyor, yolcular seyahat etmeden önce uçuş durumlarını kontrol etsin" açıklamasıyla dikkat çekti.

BRÜKSEL HAVALİMANI: SALDIRI CUMA GECESİ BAŞLADI

Brüksel Havalimanı, siber saldırının başladığını resmen doğruladı. Açıklamada, "Sadece manuel check-in ve biniş yapılabiliyor, bu da iptaller ve gecikmelere yol açıyor" denildi. Yönetim, krizin en az Pazar gününe kadar sürebileceği uyarısında bulundu.

BERLİN VE LONDRA'DA UZAYAN KUYRUKLAR

Berlin Brandenburg Havalimanı, yolcuların check-in sırasında uzun bekleme süreleri yaşadığını açıkladı. Londra Heathrow’un 4 numaralı terminalinde ise yolcular ikinci gün de uzun kuyruklarda bekleyerek belirsizlik yaşıyor.

"MUSE YAZILIMI SİBER KAYNAKLI SORUN YAŞIYOR"

Havalimanlarının sistem sağlayıcısı Collins Aerospace, siber saldırıyı doğruladı:

"Çok kullanıcılı Muse yazılımımızda siber kaynaklı aksaklık yaşandı. Etki yalnızca elektronik check-in ve bagaj teslimiyle sınırlıdır."

Şirket, tam işlevselliğin en kısa sürede geri getirileceğini duyurdu.

AVRUPA KOMİSYONU: GÜVENLİK TEHLİKEDE DEĞİL

Avrupa Komisyonu, saldırının yolcuları etkilemesine rağmen hava güvenliği ve hava trafik kontrolünün zarar görmediğini vurguladı. EUROCONTROL ve ENISA ile birlikte havalimanlarına destek verdi.