Sivas’ta kar manzaralı "Hobbit Evleri" kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas'ta etkili olan karın ardından, Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan alanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
5 saat önce
Sivas'ta kar yağışı sonrası sıcaklıklar -7 dereceye düşerken, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi ancak "Hobbit Evleri" ve tarihi kent meydanı gibi yerlerde karlı manzaralar oluşturdu.
- Sivas'ta gece sıcaklıklar kar yağışı sonrası sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü.
- Soğuk hava kent merkezinde yaşamı olumsuz etkiledi.
- Sivas Belediyesi ekipleri kar yağışı sonrası çalışmalarını sürdürdü.
- Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evleri" ve tarihi kent meydanı karla kaplanarak güzel görüntüler oluşturdu.
- Mesire alanındaki yapay şelalede soğuk havanın etkisiyle buz sarkıtları oluştu.
Dün etkili olan kar yağışının ardından Sivas’ta hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştü. Soğuk hava kent merkezinde yaşamı olumsuz etkilerken, Sivas Belediyesi ekipleri kar yağışı sonrası çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki "Hobbit Evleri"nden esinlenerek inşa edilen yamaç evleri ile tarihi kent meydanının karla kaplanması güzel görüntü oluşturdu.
Mesire alanındaki yapay şelalede soğuk havanın ardından buz sarkıtları oluştu.
