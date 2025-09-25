Danimarka'daki 4 havalimanında İHA paniği! Aalborg saatlerce kapalı kaldı

Danimarka polisi, ülkedeki dört farklı havaalanı üzerinde izinsiz insansız hava aracı (İHA) uçuşları tespit edildiğini duyurdu. Olaylar sonrası Aalborg Havalimanı birkaç saatliğine kapatıldı.

Polisin verdiği bilgilere göre, İHA'lar Aalborg, Esbjerg, Sønderborg ve Skrydstrup havaalanlarında görüldü ve bir süre sonra herhangi bir müdahale olmadan bölgeden uzaklaştı.

AALBORG UÇUŞLARA AÇILDI

Ülkenin kuzeyinde bulunan ve Kopenhag’dan sonra en büyük ikinci havalimanı olan Aalborg Havalimanı, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldıktan sonra yeniden uçuşlara açıldı.

Kuzey Jutland Baş Polis Müfettişi Jesper Bojgaard Madsen, Aalborg’daki olayla ilgili yaptığı açıklamada, “İHA'lar geniş bir alanda uçuş yaptı ancak birkaç saat boyunca düşürülmeleri mümkün olmadı. Şu anda operatörleri de tespit edemedik” dedi.

Güney Jutland Polisi ise Esbjerg, Sønderborg ve Skrydstrup havaalanlarında da benzer İHA faaliyetlerine dair çok sayıda ihbar aldıklarını bildirdi. Ancak bu havaalanlarında sabaha kadar planlanan bir uçuş olmadığı için kapatma kararı alınmadı.

KİMİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Polis, İHA'ları ışıklı şekilde uçarken yerden gözlemlediklerini ancak ne tür İHA'lar olduklarının ya da bu eylemi kimin gerçekleştirdiğinin henüz bilinmediğini belirtti.

Durumu aydınlatmak için Danimarka İstihbarat Servisi (PET) ve Silahlı Kuvvetler ile birlikte kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Bu olaydan iki gün önce, büyük bir İHA'nın Kopenhag Havalimanı üzerinde izinsiz uçması ve havaalanının birkaç saat kapatılması üzerine Başbakan Mette Frederiksen, bunun “Danimarka'nın kritik altyapısına yönelik en ciddi saldırı” olduğunu söylemişti.