Ukrayna hava sahasında Macar drone’u! Zelenskiy' vuracağız' dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan’a ait bir keşif insansız hava aracının Ukrayna hava sahasında tespit edilmesi üzerine Orban yönetimini uyardı.

Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “Macaristan çok tehlikeli şeyler yapıyor. Öncelikle kendileri için tehlikeli” dedi.

'HER ŞEY KAYITLARDA'

"Ukrayna güçlerinin Zakarpattia semalarında Macar drone hareketini kaydettiğini " söyleyen Zelenskiy, “Her şey var: elektronik ortamda kaydedilmiş hareketler, fotoğraflar. Şeffaflık için bilgileri kamuoyuna açıkladık” dedi. Macar tarafının olayı yalanladığını hatırlattı.

İlgili Haber Almanya’dan Rusya’ya karşı yeni İHA planı! Orduya vur emri geliyor

'SORUN HALKTA DEĞİL, LİDERLERİNDE'

Zelenskiy, asıl önemli sorunun insansız hava aracının Ukrayna topraklarında tam olarak neyi gözlemlediği olduğunu da değindi.

Macaristan’la diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Zelenskiy, “Sorun Macar halkında değil, liderliğinde” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

UÇUŞ ROTASI PAYLAŞILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformu X üzerinden drone’un uçuş rotasını kamuoyuna açıkladı. Sybiha, “kör Macar yetkililerinin” kanıtları görmezden geldiğini söyledi. Ukrayna Genelkurmayı da hava sahası ihlaline dair belgeleri yayınladı.

BUDAPEŞTE'DEN CEVAP GELDİ

Macaristan Savunma Bakanlığı iddiaları reddederken, Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Zelenskiy’nin “aklını kaçırdığını” öne sürdü. Kiev ise Macar drone’larının hava sahasına yeniden girmesi halinde askeri kuvvetlere “uygun şekilde karşılık verin” talimatı verildiğini duyurdu.