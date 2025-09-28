Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ukrayna hava sahasında Macar drone’u! Zelenskiy' vuracağız' dedi

Ukrayna hava sahasında Macar drone’u! Zelenskiy' vuracağız' dedi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Ukrayna hava sahasında Macar drone’u! Zelenskiy&#039; vuracağız&#039; dedi
Ukrayna, Macaristan, Drone, Hava Sahası İhlali, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ukrayna ile Macaristan arasında “drone krizi” patlak verdi. Ukrayna güçlerinin Zakarpattia semalarında Macaristan’a ait bir keşif İHA’sı tespit ettiğini açıklayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Budapeşte yönetimin uyardı. “Macaristan çok tehlikeli şeyler yapıyor. Eğer drone’lar yeniden hava sahamıza girerse, vuracağız.” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan’a ait bir keşif insansız hava aracının Ukrayna hava sahasında tespit edilmesi üzerine Orban yönetimini uyardı.

Kiev’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, “Macaristan çok tehlikeli şeyler yapıyor. Öncelikle kendileri için tehlikeli” dedi.

Ukrayna hava sahasında Macar drone’u! Zelenskiy' vuracağız' dedi - 1. Resim

'HER ŞEY KAYITLARDA'

"Ukrayna güçlerinin Zakarpattia semalarında Macar drone hareketini kaydettiğini " söyleyen Zelenskiy, “Her şey var: elektronik ortamda kaydedilmiş hareketler, fotoğraflar. Şeffaflık için bilgileri kamuoyuna açıkladık” dedi. Macar tarafının olayı yalanladığını hatırlattı.

'SORUN HALKTA DEĞİL, LİDERLERİNDE'

Zelenskiy, asıl önemli sorunun insansız hava aracının Ukrayna topraklarında tam olarak neyi gözlemlediği olduğunu da değindi. 

Macaristan’la diyaloğa hazır olduklarını söyleyen Zelenskiy, “Sorun Macar halkında değil, liderliğinde” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Ukrayna hava sahasında Macar drone’u! Zelenskiy' vuracağız' dedi - 2. Resim

UÇUŞ ROTASI PAYLAŞILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya platformu X üzerinden drone’un uçuş rotasını kamuoyuna açıkladı. Sybiha, “kör Macar yetkililerinin” kanıtları görmezden geldiğini söyledi. Ukrayna Genelkurmayı da hava sahası ihlaline dair belgeleri yayınladı.

BUDAPEŞTE'DEN CEVAP GELDİ

Macaristan Savunma Bakanlığı iddiaları reddederken, Dışişleri Bakanı Péter Szijjártó, Zelenskiy’nin “aklını kaçırdığını” öne sürdü. Kiev ise Macar drone’larının hava sahasına yeniden girmesi halinde askeri kuvvetlere “uygun şekilde karşılık verin” talimatı verildiğini duyurdu.

Kaynak: Dış Haberler

Bursa'da yol verme kavgasında ilginç olay! Sürücü araçtan inmeyince motosikletli camdan girmeye çalıştıTürkiye elektriğinin yüzde 10'unu sağlayacak! Akkuyu'da kritik eşikler aşıldı, geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Kongresi’nde Bayraktar rüzgarı: Washington neden Türk SİHA’larına kilitlendi? - DünyaWashington neden Türk SİHA’larına kilitlendi?İngiltere'de husumetlisiyle yan yana gömüldü! Mezarının taşınmasına karar verildi - Dünyaİngiltere'de şaşırtan olayİsrail Parlamentosu karıştı! Ben- Gvir'e “utanmalısın!” dedi, kapı dışarı edildi - Dünyaİsrail Parlamentosu karıştı!4’ten fazla Arap Ülkesi Trump’ın elçisine nasıl geri adım attırdı? - DünyaArap ülkeleri Trump’ın elçisine nasıl geri adım attırdı?ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack doğruladı: Suriye ile İsrail görüşmeleri sürüyor - DünyaSuriye ile İsrail görüşmeleri sürüyorTrump’tan Türkiye’ye geri vites: Rusya konusunda baskı yapamayız! - DünyaTrump’tan Türkiye çıkışı!
Sonraki Haber Yükleniyor...