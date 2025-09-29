Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alman havayolu şirketi Lufthansa duyurdu! 4 bin çalışan işten çıkarılacak

Alman havayolu şirketi Lufthansa duyurdu! 4 bin çalışan işten çıkarılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alman havayolu şirketi Lufthansa duyurdu! 4 bin çalışan işten çıkarılacak
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Alman havayolu şirketi Lufthansa dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artacağı gerekçesiyle 2030 yılına kadar 4 bin çalışanının işten çıkarılacağını duyurdu.

Almanya merkezli şirketlerin çalışanları ile yollarını ayırma kararlarına her geçen gün yenileri ekleniyor. Son olarak Alman havayolu şirketi Lufthansa 2030 yılına kadar 4 bin çalışanı ile yollarının ayrılacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada işten çıkarma gerekçesi olarak özellikle idari hizmetlerde dijitalleşme ve yapay zeka kullanımının artacak olması gösterildi.

Alman havayolu şirketi Lufthansa duyurdu! 4 bin çalışan işten çıkarılacak - 1. Resim

İDARİ GÖREVDE ÇALIŞANLAR ETKİLENECEK

Münih merkezli şirketin açıklamasında "İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak operasyonel görevlerden ziyade idari görevde olanları etkileyecek. Dijitalleşme ve yapay zekanın artan kullanımı bir çok alanda ve süreçte daha fazla verimlilik sağlayacak" denildi.

Uzun süredir aşırı maliyet giderleri ile mücadele eden Lufthansa, henüz korona virüs salgını öncesindeki verimliliğine ulaşamadı.
Lufthansa'nın Almanya'da yaklaşık 103 bin çalışanı bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

