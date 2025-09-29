Trump'ın torunu Kai Trump ticarete atıldı! Dedesiyle kameraların karşısına geçerek ürünlerini tanıttı

18 yaşındaki Kai Trump, kendisine ait bir giyim markası kurduğunu açıkladı. Koleksiyonun ilk ürünleri arasında yer alan siyah, beyaz ve lacivert sweatshirtler, 130 dolardan (yaklaşık 5 bin 400 TL) satışa çıkarıldı.

KENDİ MARKASINA AİT KIYAFETLERLE POZ VERDİ

Koleksiyonunu tanıtmak üzere dedesiyle birlikte basın karşısına çıkan Kai Trump, kendi markasına ait bir sweatshirt giyerek objektiflere poz verdi.

Basın mensuplarına röportaj veren Kai, ''Bu koleksiyon uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. Nihayet gerçekleştiği için çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Trump ailesi, siyasi gücünü ticari çıkarlar için kullandığı gerekçesiyle sıklıkla eleştiriliyor. Kai Trump’ın yeni girişimiyle de söz konusu tartışmalar alevlenerek yeniden gündeme taşındı.