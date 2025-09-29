Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump'ın torunu Kai Trump ticarete atıldı! Dedesiyle kameraların karşısına geçerek ürünlerini tanıttı

Trump'ın torunu Kai Trump ticarete atıldı! Dedesiyle kameraların karşısına geçerek ürünlerini tanıttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın 18 yaşındaki torunu Kai Trump, yeni kurduğu giyim markasının tanıtımını dedesi ile birlikte yaptı. Kendi markasına ait bir sweatshirt ile objektiflere poz veren Kai, ''Bu koleksiyon uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. '' ifadelerinde bulundu.

18 yaşındaki Kai Trump, kendisine ait bir giyim markası kurduğunu açıkladı. Koleksiyonun ilk ürünleri arasında yer alan siyah, beyaz ve lacivert sweatshirtler, 130 dolardan (yaklaşık 5 bin 400 TL) satışa çıkarıldı.

Trump'ın torunu Kai Trump ticarete atıldı! Dedesiyle kameraların karşısına geçerek ürünlerini tanıttı - 1. Resim

KENDİ MARKASINA AİT KIYAFETLERLE POZ VERDİ

Koleksiyonunu tanıtmak üzere dedesiyle birlikte basın karşısına çıkan Kai Trump, kendi markasına ait bir sweatshirt giyerek objektiflere poz verdi.

Basın mensuplarına röportaj veren Kai, ''Bu koleksiyon uzun zamandır hayalini kurduğum bir projeydi. Nihayet gerçekleştiği için çok mutluyum'' ifadelerini kullandı.

Trump'ın torunu Kai Trump ticarete atıldı! Dedesiyle kameraların karşısına geçerek ürünlerini tanıttı - 2. Resim

Trump ailesi, siyasi gücünü ticari çıkarlar için kullandığı gerekçesiyle sıklıkla eleştiriliyor. Kai Trump’ın yeni girişimiyle de söz konusu tartışmalar alevlenerek yeniden gündeme taşındı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş-Kocaelispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir, şifresiz mi? Muhtemel 11 maç kadrosu açıklandıMert Hakan Yandaş'tan koridorda gazeteciye cevap! Peş peşe aynı sözler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alman havayolu şirketi Lufthansa duyurdu! 4 bin çalışan işten çıkarılacak - DünyaDev havayolu şirketi duyurdu! Binlerce çalışan işten çıkarılacakHavada büyük panik! Yolcu pasaportunu yedi, ortalık karıştı - DünyaYolcu pasaportunu yedi, ortalık karıştıVietnam’ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, kayıplar var - DünyaVietnam’ı Bualoi Tayfunu vurdu! Çok sayıda ölü ve kayıp varHamas İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'e ateş püskürdü! “Şeytanın kardeşi, mahkemede yargılanmalı” - Dünya“Şeytanın kardeşi, mahkemede yargılanmalı”TOGG T10X ve T10F'in Almanya fiyatları belli oldu! - DünyaTOGG'un Avrupa fiyatları belli olduBu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği gerekçesiyle öldürdü - DünyaBu kadarı da pes dedirtti! Kocası, doğum kilolarını veremediği için öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...