Gaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar etti

Gaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te 3 çocuk annesi 24 yaşındaki İpek Kurt sokak ortasında 8 yıllık kocası tarafından katledildi. Öfkeli şahıs daha sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Gaziantep'in Karşıyaka Mahallesi 41147 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin evinde kalan ve boşanma aşamasında olan İpek Kurt (24) ile Sait Kurt (30) arasında tartışma çıktı.

Gaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar etti - 1. Resim

KARISINI POMPALI TÜFEKLE VURUP İNTİHAR ETTİ

Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sait Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt'a ateş etti. Sait Kurt ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti.

3 ÇOCUK HEM ÖKSÜZ HEM YETİM KALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sait Kurt'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan İpek Kurt ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda hayatını kaybeden çiftin 8 yıllık evli ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

