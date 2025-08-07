Balıkesir'de cinayet! Karısını öldüren adam ormanda intihar etti
Balıkesir'de yaşayan Mehmet A. ile eşi Gonca arasında başlayan tartışma facia ile son buldu. Öfkeli şahıs eline aldığı bıçakla genç kadını bıçaklayarak katletti. Olayın ardından ormana kaçtığı öğrenilen zanlı intihar etti.
Olay Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasılar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet A. (36) ile eşi Gonca A. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KARISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A, eşi Gonca A'yı bıçaklayıp kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Gonca A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
ORMANDA CESEDİ BULUNDU!
Ormanlık alanda jandarma ekiplerince cansız bedeni bulunan Mehmet A'nın intihar ettiği belirlendi. Karı kocanın cenazeleri, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
