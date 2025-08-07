Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eski belediye başkanın korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde baba ile kızının üçüncü kattaki evlerine çıkmak için bindikleri asansörün halatı koptu. Metrelerce yükseklikten zemine çakılan asansördeki baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesine bağlı Altındere Osmanağa Mahallesi Bakırcılar Sokak'ta yaşandı. Eski Altındere Belediye Başkanı Gençağa Koç ve kızı Fatma C., üçüncü kattaki evlerine çıkmak için asansörü kullanmak istedi.

ASANSÖRÜN HALATI KOPTU

Asansör, halatının kopması neticesinde üçüncü kattan metrelerce yükseklikten zemine çakıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski belediye başkanın korkunç ölümü! Kızı ile bindiği asansör sonu oldu - 1. Resim

BABA ÖLDÜ KIZI YARALI

Daha sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Baba Gençağa Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı
