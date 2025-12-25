25 Aralık 2025 tarihli ve 33045 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Bugünün kararlarında ekonomi, siber güvenlik, enerji ve hukuk alanında kritik düzenlemeler yer alıyor.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararlar merak ediliyor. Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliklerden Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yeni yapısına, Dijital Hizmet Vergisi oranının yeniden belirlenmesinden Gabar petrol sahasındaki yeni kamulaştırma kararlarına kadar geniş bir yelpazede kararlar yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete, hem yasama hem de yürütme tarafında yoğun bir gündemle paylaşıldı. Özellikle de ekonomi ve dijital dünyayı doğrudan ilgilendiren maddeler ön plana çıktı.

Resmi Gazetede bugün yayımlanan kararlar (25 Aralık 2025)

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7571 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 191)

–– Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 192)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

– TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesine İlişkin Olarak 9-11 Şubat 2021 Tarihlerinde Kabul Edilen Değişikliklere Dair 5-6 Şubat 2025 Tarihlerinde Kabul Edilen Ekli Düzeltmelerin ve 10 Ekim 2024 Tarihinde Kabul Edilen İlişik Değişikliklerin 1 Haziran 2025 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10762)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 29 Mart 2013 Tarihinde İmzalanan Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10763)

– Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10764)

– Depremden Etkilenen Bölgelerde Güvenli Okullar Projesi Kapsamında Uzman Hizmetlerine İlişkin Olarak Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile İmzalanan Hibe Anlaşması

– İstanbul’da Güvenli Okullar Projesi Kapsamında Uzman Hizmetlerine İlişkin Olarak Alman Kalkınma Bankası (KFW) ile İmzalanan Hibe Anlaşması

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulanma Süresinin 28/12/2025 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10765)

– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10766)

– 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dijital Hizmet Vergisi Oranının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10767

– Resmi İlan Fiyatlarının Ekli Tarifede Gösterildiği Şekilde Tespit Edilmesi ile 21/12/2024 Tarihli ve 9285 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10768)

– 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2026 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10769)

– 400 kV G24-Karapınar GES TM-Konya Kuzey TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10770)

– 400 kV G.24 Karaman GES TM-Selvili TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10771)

– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Ait AR/TPO/K/M48-d2,d3,d4, AR/TPO/K/N48-bl,b4, AR/TPO/K/M47-cl,c2 ve AR/TPO/K/N48-al,a3,a4 Pafta Numaralı Petrol Arama Ruhsat Sınırları İçerisindeki Gabar Sahasında Üretilen Ham Petrolün Boru Hatları Vasıtasıyla BOTAŞ Ceyhan Terminaline Ulaştırılmasını Teminen İdil Ham Petrol Depolama ve Ara Pompaj İstasyonunun Yapılması Amacıyla Şırnak İli, İdil İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10772)

– Samsun İli, Canik İlçesi, Yeni Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Özel Mülkiyete Konu Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, “Mert Irmağı Islah Projesi”nin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10773)

– Sakarya İli, Geyve İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Beşiktaş Vadisi ve Sop Deresi Vadisi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10774)

– Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 10775)

– Burdur İli, Çeltikçi İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Konak Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10776)

– Trabzon İli, Düzköy İlçesi, Tepecik Mahallesinde Bulunan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların, Bölgedeki Toplu Konut İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Düzköy Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10777)

– Adana, Bingöl, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Konya, Mersin, Muğla, Trabzon ve Zonguldak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10778)

YÖNETMELİK

– Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

– 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

– 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

– 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2026 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

KURUL KARARLARI

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38229] Sayılı Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38232] Sayılı Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38235] Sayılı Kararı

– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/12/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38236] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

– Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberle İlgili Daha Fazlası