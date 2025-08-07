Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormanda bulundu, yanında 5 kişi birden vardı

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da yaşanan olayda Üniversite öğrencisi Teslime Hanedan sevgilisi ve 4 arkadaşı ile gittiği ormanda ölü bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler genç kadının başından vurulduğunu tespit etti. Cinayet mi yoksa intihar mı olduğu bilinmiyor, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay gece yarısı Efeler ilçesine bağlı Kalfaköy yolu üzerindeki su deposu önünde meydana geldi. 112 Acil Yardım Hattı'na bir kadının başından vurulduğu yönünde gelen ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 1. Resim

Kısa sürede bölgeye giden ekipler bir genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Cesedin üniversite öğrencisi Teslime Hanedan'a ait olduğu tespit edildi. 

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 2. Resim

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine soruşturma başlatan polis genç kadının cesedinin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alıp olay yeri inceleme çalışması başlattı.

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 3. Resim

Yapılan çalışma sonucu olay yerinde bir adet tabanca ele geçirildi. Bu arada Teslime Hanedan'ın erkek arkadaşı E.F. cinayet zanlısı olarak olay yerinde gözaltına alındı.

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 4. Resim

4 KİŞİ BİRLİKTE GİTMİŞLER

Genç kadın ve erkek arkadaşının bölgeye bir ticari taksi ile geldikleri öğrenildi. Yanlarına daha sonra 2'si kız 2'si erkek 4 kişinin daha geldiği bir müddet sonra bölgeden gelen silah sesi üzerine Teslime Hanadan'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 5. Resim

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Genç kızın intihar mı ettiği yoksa yanında bulunan erkek arkadaşı tarafından mı vurulduğu henüz netlik kazanmadı.

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 6. Resim

Öte yandan yetkililer olay yerinde bulunan 4 arkadaşı da ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 7. Resim

Teslime Hanedan'ın esrarengiz ölümü! Ormada bulundu, yanında 5 kişi birden vardı - 8. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
