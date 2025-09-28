Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Erzurum'da boya fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi

Erzurum'da boya fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir boya üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Erzurum'da boya fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Erzurum'da boya fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi - 2. Resim

Bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kemal Can kimdir, tutuklandı mı? Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can'ın hayatı ve kariyeri
