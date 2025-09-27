Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kepsut'ta araç yangını ormana sıçradı, ekipler seferber oldu!

Kepsut'ta araç yangını ormana sıçradı, ekipler seferber oldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kepsut&#039;ta araç yangını ormana sıçradı, ekipler seferber oldu!
Kepsut, Yangın, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir Kepsut'ta kaza yapan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Balıkesir Kepsut’ta kaza yapan araçtan çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. 

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kepsut'ta araç yangını ormana sıçradı, ekipler seferber oldu! - 1. Resim

EKİPLERİN MÜDAHALESİ BAŞLADI

Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır hamlesi! Başvuru yapıldıİsrail durdurulamıyor! Gazze ablukasını delmek için yeni gemiler yola çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sultangazi'de para vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktı! - 3. SayfaPara vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktıSamsun'da şehit babasının aracını ateşe verdiler - 3. SayfaSamsun'da şehit babasının aracını ateşe verdilerYakınları 'evde yok' dedi, polis yatağın altında buldu - 3. Sayfa"Evde yok" dediler, yatağın altından çıktıBursa'daki orman yangının nedeni belli oldu! - 3. SayfaBursa'daki orman yangının nedeni belli oldu!2 milyon 600 bin liralık 'sahte polis' vurgunu! Üç şüpheli tutuklandı - 3. SayfaMersin'de 2 milyon 600 bin liralık 'sahte polis' vurgunuDiyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaFreni patlayan otobüs durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...