Kepsut'ta araç yangını ormana sıçradı, ekipler seferber oldu!
Balıkesir Kepsut'ta kaza yapan araçta çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir Kepsut’ta kaza yapan araçtan çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ BAŞLADI
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
