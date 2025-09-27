Bursa'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEDE
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
