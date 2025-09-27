Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursa'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Bursa'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede - 1. Resim

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Bursa'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede - 2. Resim

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

