Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da şehit babasının aracını ateşe verdiler

Samsun'da şehit babasının aracını ateşe verdiler

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da şehit babasının aracını ateşe verdiler
Şehit, Samsun, Salıpazarı, Kundaklama, Yangın, Araç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde, şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın babasına ait araç kundaklandı. Gece saatlerinde çıkan yangında araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'da şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın babası Mehmet Yılmaz’ın evinin önünde park halinde duran hafif ticari araç, gece saatlerinde alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

NEDENİ BELLİ OLDU

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kestane karası fırtınası ne zaman başlayacak?Kritik enerji hattı vuruldu! Karadeniz’e giden petrol borusu devre dışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yakınları 'evde yok' dedi, polis yatağın altında buldu - 3. Sayfa"Evde yok" dediler, yatağın altından çıktıBursa'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede - 3. SayfaBursa'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede2 milyon 600 bin liralık 'sahte polis' vurgunu! Üç şüpheli tutuklandı - 3. SayfaMersin'de 2 milyon 600 bin liralık 'sahte polis' vurgunuDiyarbakır’da freni patlayan halk otobüsü dehşet saçtı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaFreni patlayan otobüs durakta bekleyen halk otobüsüne çarptıCeylan derisi, atlet, at nalı, sabun... Sahtekarların milyonluk vurgunu ortaya çıktı - 3. SayfaSahtekarların milyonluk vurgunu ortaya çıktıAhşap bina yangında küle döndü! Yaşlı kadın, torunuyla birlikte can verdi - 3. SayfaAhşap bina küle döndü! Torunuyla birlikte can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...