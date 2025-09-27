Samsun'da şehit babasının aracını ateşe verdiler
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde, şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın babasına ait araç kundaklandı. Gece saatlerinde çıkan yangında araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Samsun'da şehit özel harekat polisi Mesut Yılmaz’ın babası Mehmet Yılmaz’ın evinin önünde park halinde duran hafif ticari araç, gece saatlerinde alev aldı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
NEDENİ BELLİ OLDU
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan inceleme sonucu, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar