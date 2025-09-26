Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Samsun'da kan donduran olay! Eşini bardakla öldürdü, alkollü gezerken yakalandı

Samsun'da kan donduran olay! Eşini bardakla öldürdü, alkollü gezerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Trafik Kontrolü, Aile İçi Şiddet, Yakalama, Ölüm, Samsun, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da denetimde alkollü yakalanan Yücel Günegül, üstündeki kan lekelerini açıklayamayınca eşini bardakla öldürdüğünü itiraf etti. Gözü dönmüş adamın daha önce de kızını bıçakladığı öğrenildi.

Samsun'un Asarcık ilçesinde jandarma ekiplerinin gece yaptığı yol kontrol uygulamasında durdurulan Yücel Günegül’ün (48) alkollü olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İşlem yapılırken şüphelinin üzerindeki kan lekeleri ekiplerin dikkatini çekti. Bunun üzerine sorguya alınan şahıs, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Samsun'da kan donduran olay! Eşini bardakla öldürdü, alkollü gezerken yakalandı - 1. Resim

BARDAKLA DEFALARCA KAFASINA VURMUŞ

Yapılan araştırmada, cinayetin Canik ilçesi Hacınaibli Mahallesi Merkez Sokak No:4’te bulunan evlerinde işlendiği belirlendi. Yücel Günegül’ün, 4 çocuk annesi eşi Fatma Günegül’ü (41) evin balkonunda kupa bardakla kafasına defalarca vurup darp ederek öldürdüğü tespit edildi. Kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayda kullanılan kırık bardak da evde ele geçirildi.

Samsun'da kan donduran olay! Eşini bardakla öldürdü, alkollü gezerken yakalandı - 2. Resim

KOCASINDAN KAÇIP SIĞINMA EVİNE YERLEŞMİŞ

Soruşturma kapsamında, Yücel Günegül hakkında daha önce de aile içi şiddet nedeniyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. 22 Mart’ta eşini tehdit ettiği gerekçesiyle evden uzaklaştırma kararı verilen Günegül’ün, o dönemde eşinin kadın sığınma evine yerleşmesine neden olduğu öğrenildi. Ancak Fatma Günegül, kendi isteğiyle sığınma evinden ayrılıp yeniden evine döndü.

Samsun'da kan donduran olay! Eşini bardakla öldürdü, alkollü gezerken yakalandı - 3. Resim

DAHA ÖNCE DE KIZINI BIÇAKLAMIŞ

Aile içi şiddetin geçmişi ise daha da vahim çıktı. 9 Nisan akşamı İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan evlerine giden Yücel Günegül, kızı Serpil Günegül (24) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçak alan baba, kızını yaraladı. Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Günegül, 9 Temmuz’da tahliye edilerek cezaevinden çıktı.
Fatma Günegül’ün ölümü üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Katil zanlısı koca Yücel Günegül gözaltına alınırken, jandarma olayla ilgili çok yönlü incelemesini sürdürüyor.

