Yakınları 'evde yok' dedi, polis yatağın altında buldu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yaklaşık 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari K.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

"EVDE YOK" DEDİLER

Edinilen bilgilere göre, firarinin Selçuklu ilçesine bağlı Nişantaş Mahallesi'nde bir adreste gizlendiğini tespit eden polis ekipleri, operasyon öncesi çevrede güvenlik önlemleri aldı. Belirlenen adrese giden ekipler, kapıyı açan aile bireylerinden K.Ö.'nün yerini sordu. Ancak içeride olmadığını söyleyen yakınlarının direnmesi üzerine, mahkemeden alınan arama kararıyla eve girildi.

YATAĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Evde yapılan detaylı inceleme sırasında polis ekipleri, K.Ö.'yü yatak odasında, yatağın altına gizlenmiş halde buldu. Üzerine tahta plakalar konularak kamufle edilen firari, önce yatağın ardından tahtaların kaldırılmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis ekiplerinin geldiğini fark eden K.Ö.’nün, hızlıca yatağın altına saklandığı ve yaklaşık iki saat boyunca kıpırdamadan beklediği öğrenildi. Uzun süre dar alanda kalan şahsın, bu nedenle vücudunda uyuşmalar meydana geldiği ve hareket etmekte zorlandığı gözlemlendi.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen K.Ö., işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne, ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.