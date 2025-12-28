"Bugün maç var mı?" sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier liglerde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve takımların programları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 28 Aralık Pazar günü oynanacak maçlar...

Trendyol 1. Lig başta olmak üzere, CAF Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’inde futbol mücadeleleri sahne alacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları "Bugün maç var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Bugün maç var mı? 28 Aralık Pazar maç programı

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün maç vardır. 13.00'de Kepez Bld. - Batman Petrol, Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı, İskenderunspor - Ankaragücü, Keçiörengücü - Ümraniyespor, Serik Bld. - Boluspor mücadeleleri oynandı. Akşam saatlerinde ise Bologna - Sassuolo, Cezayir - Burkina Faso CAF maçları öne çıkıyor.

28 ARALIK PAZAR MAÇ PROGRAMI

13:00 Kepez Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig Sıfır TV

13:00 Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:00 İskenderunspor - Ankaragücü TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

13:30 Keçiörengücü - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

13:30 Serik Bld. - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:30 Milan - Verona İtalya Serie A S Sport Plus

15:00 Muğlaspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Yaay

15:00 Bucaspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 24 Erzincanspor - Elazığspor TFF 2. Lig Sıfır TV

15:00 İnegölspor - Altınordu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:00 Beykoz Anadolu - Karaman FK TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube

15:30 Gabon - Mozambik CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

16:00 Erzurumspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spo

17:00 Cremonese - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Sunderland - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:00 Ekvator Ginesi - Sudan CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

19:00 Amedspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:30 Crystal Palace - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Bologna - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Cezayir - Burkina Faso CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen

21:00 Braga - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

