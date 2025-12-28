Bugün maç var mı? 28 Aralık Pazar maç programı
"Bugün maç var mı?" sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier liglerde oynanacak karşılaşmaların saatleri ve takımların programları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 28 Aralık Pazar günü oynanacak maçlar...
Trendyol 1. Lig başta olmak üzere, CAF Afrika Uluslar Kupası, İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig’inde futbol mücadeleleri sahne alacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları "Bugün maç var mı?" sorusunu gündeme taşıdı.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün maç vardır. 13.00'de Kepez Bld. - Batman Petrol, Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı, İskenderunspor - Ankaragücü, Keçiörengücü - Ümraniyespor, Serik Bld. - Boluspor mücadeleleri oynandı. Akşam saatlerinde ise Bologna - Sassuolo, Cezayir - Burkina Faso CAF maçları öne çıkıyor.
28 ARALIK PAZAR MAÇ PROGRAMI
13:00 Kepez Bld. - Batman Petrol TFF 2. Lig Sıfır TV
13:00 Erbaaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
13:00 İskenderunspor - Ankaragücü TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
13:30 Keçiörengücü - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
13:30 Serik Bld. - Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:30 Milan - Verona İtalya Serie A S Sport Plus
15:00 Muğlaspor - Kastamonuspor TFF 2. Lig Yaay
15:00 Bucaspor - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 24 Erzincanspor - Elazığspor TFF 2. Lig Sıfır TV
15:00 İnegölspor - Altınordu TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:00 Beykoz Anadolu - Karaman FK TFF 2. Lig Sıfır TV Youtube
15:30 Gabon - Mozambik CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
16:00 Erzurumspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spo
17:00 Cremonese - Napoli İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 Sunderland - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:00 Ekvator Ginesi - Sudan CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
19:00 Amedspor - Iğdırspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:30 Crystal Palace - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Bologna - Sassuolo İtalya Serie A S Sport Plus
20:30 Cezayir - Burkina Faso CAF Afrika Uluslar Kupası Exxen
21:00 Braga - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus
22:45 Atalanta - Inter İtalya Serie A S Sport Plus