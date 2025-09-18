Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yakalandı

Hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yakalandı

Kaynak: İhlas Gazetesi
- Güncelleme:
Hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yakalandı
Gündem Haberleri  / İhlas Gazetesi

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın aynı zamanda örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı bildirildi.

Afyonkarahisar’da  İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıs, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon takibi sonrası yakalandı.

KENT MERKEZİNDE YAKALANDI 


Yapılan incelemelerde memur olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen M.K., isimli şahsın 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yakalandı - 1. Resim

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU BELİRTİLDİ 

Şahsın aynı zamanda örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Gazetesi

Kredi kartı ve banka kartı ayrıldı! POS komisyon oranlarında değişiklik
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş Belediyesi'nde "böcek" iddiası! Rıza Akpolat bütün odaları dinlemiş - GündemBeşiktaş Belediyesi'nde 'böcek' iddiası!Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda fakülte kuruldu, bazıları kapatıldı - GündemÇok sayıda fakülte kuruldu, bazıları kapatıldıSeyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettiler - GündemSeyir halindeki mikser yola beton döktü! "Şaşkınlıkla izledik" diyerek isyan ettilerDEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandı - GündemDEAŞ terör örgütüne operasyon! 51 şüpheli yakalandıAziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Dev iddianame yolda - Gündem30 milyar liralık soruşturmada son virajMSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu - GündemMSB paylaştı! 1 uzman çavuş şehit oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...