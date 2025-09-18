Hapis cezasıyla aranan FETÖ firarisi yakalandı

Afyonkarahisar’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıs, polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon takibi sonrası yakalandı.





KENT MERKEZİNDE YAKALANDI



Yapılan incelemelerde memur olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen M.K., isimli şahsın 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

BYLOCK KULLANICISI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Şahsın aynı zamanda örgütün kadın yapılanmasında yer aldığı ve haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.