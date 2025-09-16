Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 4 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

4 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
4 ilde FETÖ operasyonu! 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 8'i aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında yer alan, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandıkları belirlenen, ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kaydı olan ve haklarında örgüt üyesi olduklarına dair tanık beyanları bulunan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken örgüt irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 6, hala kurumda çalışan 8 kişi ile farklı kurumlarda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Ankara merkezli 4 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bingöl'de kaybolmuştu! Zihinsel engelli genç o şehirde bulunduReal Madrid - Marsilya maçı saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, işte muhtemel 11'ler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu baronlarına ağır darbe - GündemBakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu baronlarına ağır darbeTurgut Özal'ın tarihi bilim sempozyumu: İstikbal çok daha parlak olacaktır (17 Nisan 1990) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYE - GündemTurgut Özal'ın tarihi bilim sempozyumu: İstikbal çok daha parlak olacaktır (17 Nisan 1990) — BİR ZAMANLAR TÜRKİYEİzmir'de 2 polisimizi şehit etmişti! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı... Asıl hedefi karakol değilmiş - Gündemİfadesi şoke etti! Asıl hedefi bakın neresiymişİstanbul'a dev kültür merkezi: Haydarpaşa Garı sanatla buluşuyor - GündemHaydarpaşa Garı sanatla buluşuyorCHP kokuttu! İzmir sokaklarında çöp dağları - GündemÇöpleri de iktidar mı toplamıyor?Putin'den "Avrasya benimle" mesajı! Uzmanlar, Rusya'nın ihlallerini değerlendirdi - GündemPutin'den "Avrasya benimle" mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...