Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi

Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 305 kilogram madde ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonlar ile 207 kilogram metamfetamin ve 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul’un Esenyurt ilçesi uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 207 kilogram metamfetamin ile 98 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Ayrıca operasyon ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

