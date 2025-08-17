Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yerlikaya "Bizden kaçamayacaklar" sözleriyle duyurdu! Kırmızı bültenle aranıyorlardı... Hepsi yakayı ele verdi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6, ulusal seviyede aranan 10 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasının devamında, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 azılı suçlunun Türkiye'ye iadesini yapıldığını duyurdu. Şüphelilerden 6'sının kırmızı bültenle 4'ünün ise ulusal seviyede arandığı öğrenildi. 

Yerlikaya açıklamasında şunları aktardı:

“BİZDEN KAÇAMAYACAKLAR”

Kırmızı bültenle aradığımız 6, 

Ulusal seviyede aradığımız 4 suçluyu,

Bulgaristan, Polonya, Gürcistan(4), Almanya, K.K.T.C.(2) ve lübnan'dan ülkemize getirdik.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇLARI 

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahıs Bulgaristan’da,

“Çocuğun Basit Cinsel İstismarı” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya’da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan’da,

 “Hakaret ve Tehdit” ile “TCK. 227 Maddesi” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan’da,

 “Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan’da,

 “213 Sayılı Yasaya Muhalefet”  suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan’da,

“Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya’da,

"Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit” suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs K.K.T.C.’de,

 "Konut ve Eklentilerinde Yağma" suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs K.K.T.C.’de,

 “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs Lübnan’da yakalandı ve  ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. 

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum.

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar

