İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş 'kiralık katil' tuttu! "Aziz İhsan Aktaş'ı susturun" talimatı...

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması korkunç 'suikast' planı iddialarıyla devam ediyor. Belediyelerdeki yolsuzluğu ifşa eden soruşturmanın kritik ismi Aziz İhsan Aktaş için 'öldürün' talimatı verildiği ortaya çıktı.

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Aktaş, daha sonra itirafçı olup CHP'li belediyelerdeki tüm rüşvet çarkını deşifre etti. Aktaş'ın 30 Nisan ve 11 Mayıs 2025'te verdiği iki ifade sonrasında CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların ortaya çıkmasının ardından operasyonlar yapıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VE AVUKATLARI GÖZALTINDA

İBB ve CHP'li belediyelere yönelik rüşvet-yolsuzluk operasyonları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı MİT, Emniyet ve Jandarma'yla birlikte Ankara-İstanbul hattında Selahattin Yılmaz elebaşlığındaki suç örgütüne yönelik cuma sabahı şafak operasyonu düzenledi. Selahattin Yılmaz, oğlu Alperen Göktuğ Yılmaz ile avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Cem Duman

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız, 3 ruhsatlı 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek, 12 kartuş ele geçirildi.

'ÖLDÜRÜN' TALİMATI!

Sabah'ın haberine göre, soruşturma dosyasındaki şok iddiaya göre, İBB soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş, avukatıyla cezaevinde görüşme yaptı. Görüşmede hemşerisi olan ve daha önce ona yardımcı olduğunu iddia ettiği Selahattin Yılmaz'a "Aziz İhsan Aktaş'ı sustursun" talimatını iletmesini istedi.

Keleş'in avukatı da Selahattin Yılmaz'ın avukatı Cem Duman ile bir araya gelerek verilen talimatı iletti. Bunun üzerine Cem Duman, Selahattin Yılmaz ile toplantı yaparak Keleş'in avukatı üzerinden gönderdiği notu Yılmaz'a bildirdi.

TALİMATIN KURYELİĞİNİ CEM DUMAN YAPTI

Soruşturma dosyasına göre, talimatın kuryeliğini Keleş'in avukatı ile gözaltına alınan Avukat Cem Duman yaptı. Selahattin Yılmaz'a gelen talimatla her ifadesi sonrasında operasyon yapılan Aziz İhsan Aktaş'ın susturulmasının amaçlandığı, özellikle önümüzdeki günlerde yapılacak yargılamalarda mahkemede Aziz İhsan Aktaş'ın konuşmasının engellemek olduğu öne sürüldü.

Çok kritik tanığın susturulmasıyla diğer tanıkların da etkilenmesinin sağlanarak yeni itirafçıların önüne geçilmesinin hedeflendiği soruşturmadaki raporlara girdi.

Aziz İhsan Aktaş

İSTİHBARAT BİRİMLERİ DEVREYE GİRDİ

İstihbarat birimlerinin radarına takılan süreç sonrasında Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimalini değerlendirilerek güvenlik önlemleri artırıldı. Koruma verilen Aktaş'ın, adresi de değiştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturmayla iki hafta boyunca Yılmaz liderliğindeki şebeke yakın takibe alındı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basarak Yılmaz liderliğindeki şebekeye operasyon yaptı. Uzun zamandır Emniyet ve İstihbarat'ın takibindeki Selahattin Yılmaz'ın, kendisine iş adamı imajı verdiği, Ankara'da birçok iş insanını örtülü olarak tehdit edip haraç kesmeye çalıştığı da soruşturma dosyasında yer aldı. Suç örgütü üyelerine "Aziz İhsan Aktaş'a suikast planı" ile ilgili sorular yöneltiliyor.

FATİH KELEŞ SORUŞTURMANIN NERESİNDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devasa yolsuzluk operasyonunda kurulan kirli rüşvet çarkının içerisinde yer alan Fatih Keleş, Ekrem İmamoğlu'nu kasası olarak biliniyor. İmamoğlu çetesi soruşturmasında yönetici konumundaki İBB'nin Spor Kulübü Başkanı olan ve "kasa" olarak tabir edilen Fatih Keleş işadamlarına ihalelerde ayrıcalıklar tanıdığı, rüşvet veya irtikap neticesinde elde edilen gayrimenkullerin bu işadamlarının üzerine aktarılmasını sağlayan isimler arasında yer aldı.

Fatih Keleş'in belediyeden alacaklarını tahsil etmek isteyen işadamlarından "komisyon" adı altında paralar aldığı belirtilirken yöneticiliğini İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürü olan ve aynı zamanda akrabası Tuncay Yılmaz'ın yaptığı yapıda işadamlarından temin edilen menfaatlerin örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olan şirketler üzerine alınarak kişisel zenginleşmesinin sağlandığı ortaya çıkmıştı.

Fatih Keleş

İBB'ye ait açık hava reklam mecralarında ihalelerin hep aynı firmalara verildiği, rüşvet paralarının da İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş ile Ekrem İmamoğlu'nun çantacısı Vedat Şahin'e elden teslim edildiği, ikilinin para dolu çantalarla toplantılara girerken görüntülerinin de soruşturma dosyasına girmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl binasının satın alınması sırasında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın bavul ve çantalarla taşıdığı balya balya para sayma görüntüleri İBB yolsuzluk ve rüşvet soruşturma dosyasına girmişti. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş para sayarken görüntülenmişti. Keleş, "Kampanya kapsamında toplanan bir miktar para, satıcıya teslim edilmek için bana verildi. Bana söylendiği şekilde parayı avukatlık ofisinde il başkan yardımcısı Özgür Nas'a teslim ettim" demişti.

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

İfadeleriyle CHP'li belediyelere yönelik en az üç büyük operasyon dalgası yapılan 49 yaşındaki Diyarbakırlı Aziz İhsan Aktaş, ticaret hayatına Diyarbakır'da catering ve gıda sektörüyle başladı, İstanbul'da akaryakıt istasyonculuğu ve haşere mücadelesine yönelik ilaç üretimiyle işlerini büyüttü. Sahibi ya da fiili yöneticisi olduğu öne sürülen şirketler üzerinden özellikle belediyelerden çok sayıda ihale aldı. Aktaş'ın adı 13 Ocak 2025'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "suç örgütü" soruşturmasıyla gündeme girdi.

Bu soruşturma kapsamında aralarında dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Aktaş'a suç örgütü kurmak ve yönetmek, İhaleye fesat karıştırmak, Rüşvet vermek, Malvarlığı değerlerini aklamak suçlama yöneltildi. Şirketlerine el konuldu, mal varlıklarına tedbir konuldu. İlk aşamada suçlamaları reddetti, "örgüt üyesi olmadığını" ve şirketlerin kendisine ait olduğu iddiasını kabul etmedi. Ancak Nisan ve Mayıs 2025'te verdiği ek ifadelerde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi ve birçok belediyeye ilişkin usulsüzlük iddialarında bulundu.

İfadesinde Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan, Ceyhan belediyeleri ile İBB iştirakleri İETT ve İSFALT'taki ihalelerde usulsüzlükler yaşandığını, Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek veya taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedelle almak zorunda bırakıldığını, 2024 yerel seçimlerinde bazı belediye başkan adaylarına para ve araç desteği sağladığını öne sürdü. Bu ifadeler doğrultusunda 31 Mayıs'tan itibaren yeni operasyon dalgaları yapıldı; çok sayıda CHP'li belediye başkanı ve üst düzey yönetici tutuklandı.

Bunlar arasında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ve İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da yer aldı. Ayrıca süreç, CHP'li büyükşehir belediyelerine Adana Zeydan Karalar, Adıyaman Abdurrahman Tutdere'ye kadar genişledi. Aktaş şu anda "etkin pişmanlıktan yararlanan" bir sanık konumunda. 4 Haziran 2025'te, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Onun ifadeleri, CHP'li belediyelere yönelik geniş kapsamlı operasyonların en önemli dayanaklarından biri haline geldi.

30 Ekim 2024 – Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Daha sonra Aktaş dosyasında da "ihaleye fesat" suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

13 Ocak 2025 – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne operasyon düzenledi. Dönemin Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dahil yaklaşık 40 kişi gözaltına alındı. Aktaş tutuklandı.

17 Nisan 2025 - Beşiktaş Belediyesi'nde görevli yeni bir grup gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı.

30 Nisan ve 11 Mayıs 2025 - Aktaş ek ifadeler verdi. İlk reddini geri çekti, etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi.

Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Seyhan, Ceyhan belediyeleri ile İBB iştirakleri (İETT, İSFALT) üzerinden usulsüzlük iddialarında bulundu.

31 Mayıs 2025 – Aktaş'ın ifadeleri sonrası ikinci dalga operasyonlar yapıldı.

Tutuklananlar arasında:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy

CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner

İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay yer aldı.

4 Haziran 2025 – Aktaş, konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

10 Haziran 2025 – Savcılık, Aktaş'ın beyanı doğrultusunda Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma açtı. Yurtdışındaki Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

5 Temmuz 2025 – Adana ve Adıyaman'da operasyonlar düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

29 Temmuz 2025 – "İSFALT ve İETT ihalelerine fesat" soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 5 kişi tutuklandı.