Aziz İhsan Aktaş kimdir? Veysel Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş arasındaki akrabalık gündem oldu

Son zamanlarda ismi belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla anılan Aziz İhsan Aktaş'ın kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. Özellikle de İstanbul merkezli operasyonlarda adı sık sık duyulan Aktaş hakkında "Aziz İhsan Aktaş kimdir?" sorusu gündemde.

Elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi veren Aziz İhsan Aktaş tahliye olmuştu.

Aziz İhsan Aktaş’ın örgüt elebaşı olmakla suçlandığı soruşturmada bahsi geçen örgütün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyordu. Hakkında çıkan suçlamaların ardından Veysi Aktaş ile gündeme geldi. Peki, Aziz İhsan Aktaş kimdir?

AZİZ İHSAN AKTAŞ KİMDİR?

Diyarbakır doğumlu olan Aziz İhsan Aktaş’ın doğum yılıyla ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Hakkında kısıtlı bilgiler olan Aktaş'ın uzun yıllardır iş dünyasında aktif bir isim olduğu biliniyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın Diyarbakırlı bir iş insanı olduğuna dair bilgi verildi. Türkiye'nin genelinde birçok şirkette yöneticilik yapmıştır.

Akaryakıt, lojistik ve inşaat gibi alanlarda uzman olan Aziz İhsan Aktaş, özellikle Bilginay ve İçkale adlı şirketleriyle biliniyor. Bilginay'ın 2007 yılında Antalya'da kurulduğu ve 2015 yılında merkezinin Ankara'ya taşındığı belirtilmiştir.

Şirketin, bakım-onarım, araç kiralama, lojistik ve personel temini gibi alanlarda faaliyetleri vardır. İçkale'nin 2015 yılında Bilginay'ın ortaklığıyla kurulduğu; ardından Ankara ve İstanbul'a taşınarak çalışmalarını yoğunlaştırdığın bilgisine yer verildi.

VEYSİ AKTAŞ VE AZİZ İHSAN AKTAŞ KUZEN Mİ?

Ortaya atılan son bilgilere göre, Veysi Aktaş ve Aziz İhsan Aktaş birinci derece kuzen olduğu belirtildi.

Veysel Aktaş ile Aziz İhsan Aktaş'ın babalarının, Abit Aktaş ve Nezir Aktaş kardeş olduğu, bu sebeple iki ismin baba tarafından amca çocukları olduğu öne sürüldü.

VEYSİ AKTAŞ KİMDİR?

Veysi Aktaş, 1994 yılında Diyarbakır'da gerçekleşen bir terör eylemine karışmasının ardından tutuklanmış ve uzun yıllar cezaevinde kalmıştı.

Son olarak Abdullah Öcalan'ın örgüte yaptığı silah bırakma çağrılarının ardından gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde İmralı Cezaevi'nden tahliye edilen Aktaş, yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.