Veysel Eroğlu kimdir? Irak özel temsilcisi oldu

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Irak Özel Temsilciliği’ne eski bakan Veysel Eroğlu atandığı bilgisi paylaşıldı. Veysel Eroğlu ilk kez 2007 yılında Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü ve 161’inci maddeleri gereğince Veysel Eroğlu, Irak Cumhuriyeti Nezdinde Özel Temsilci olarak görevlendirildi.

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

Veysel Eroğlu, 18 Ağustos 1948 tarihinde Afyonkarahisar’da doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Emine’dir. İlk tahsilini Şuhut’ta, orta ve lise öğrenimini Afyon’da tamamladı.

Eroğlu, 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun oldu. Ardından 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydını yaptırdı ve 1978 yılında mezun oldu.

Askerlik hizmetini yaptıktan sonra da akademik hayata atılarak, önce Yıldız Teknik Üniversitesinde, bilahare İTÜ İnşaat Fakültesinde akademik hayatına devam etti. İTÜ’de 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda vazife aldı.

1980 yılında doktorasını tamamlayan Eroğlu, bir yıl boyunca Hollanda’da doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör unvanını elde etti.

Veysel Eroğlu 1994 yılında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) başına geçti. 2003 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Eroğlu, 2011 genel seçimlerinde de Afyonkarahisar, Haziran 2015 genel seçimlerinde İzmir, Kasım 2015 ve 2018 genel seçimlerinde yeniden Afyonkarahisar milletvekili olarak meclise girmiştir.

İngilizce bilen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

VEYSEL EROĞLU SİYASİ KARİYERİ

23 ve 24. Dönemde Afyonkarahisar, 25. Dönemde İzmir ve 26. ve 27. Dönemde Afyonkarahisar Milletvekilliği görevini üstlendi. 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükümette Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmıştır.

27. Dönem Milletvekilliği sırasında TBMM'de 2021 yılında kurulan "İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu" ve 2023 yılında kurulan "Kahramanmaraş Depremleri Araştırma Komisyonu" Başkanlıklarında bulunmuştur. Şu anda Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilciliği vazifesini yürütmektedir.