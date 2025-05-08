Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
IRAK ÖZEL TEMSİLCİLİĞİ'NE VEYSEL EROĞLU ATANDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Veysel Eroğlu Irak Cumhuriyeti nezdinde Özel Temsilci olarak atandı.
Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Turan Kuloğlu atandı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru