Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Irak Özel Temsilciliği'ne Veysel Eroğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

IRAK ÖZEL TEMSİLCİLİĞİ'NE VEYSEL EROĞLU ATANDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan atama kararları ile birlikte Veysel Eroğlu Irak Cumhuriyeti nezdinde Özel Temsilci olarak atandı.

Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Turan Kuloğlu atandı.