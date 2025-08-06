Özgür Özel'in makam aracının Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu iddia edildi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturma çerçevesinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın makam aracını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği belgelendi.

Milliyetçi Hareket Partisi 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem, TYT Türk'te yayınlanan programda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Aziz İhsan Aktaş'a ait yeni belgeler ortaya çıkardı.

Belgelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı aracın suç örgütü ele başı Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu belirlendi. Bunun devamında TYT Türk’te yayınlanan programda Gazeteci Nuray Başaran tarafından açıklanan belgelere göre, özel zırhlı ve bomba çarşafı olan VİP dizayn araç 1,5 yıl Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis edildi.

Programda Gazeteci Nuray Başaran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyaset dünyasında tartışmalı bir isim olan, Aziz İhsan Aktaş'a ait özel aracı kullandığını, belgeleriyle kamuoyuna sundu. Söz konusu belgelerde aracın plakası, güzergah bilgileri ve kullanım zamanları net şekilde yer aldı" diye konuştu.

Konuya ilişkin Arzu Erdem, "Açıklama yapmak zorundalar. Artık susulamaz. Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ile olan bu tür ilişkilerini kamuoyuna açıklaması bir zorunluluktur. Bu şeffaflık meselesi değil, siyasi etik meselesidir" ifadelerini kullandı.

CHP İDDİALARI REDDETTİ

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özel'in basın ekibine durumu sorduğunu belirterek Özel'in böyle bir makam aracının olmadığı ve araçların Emniyet'e kayıtlı araçlar olduğunun açıklandığını bildirdi.

İMAJ TAZELEMEK İÇİN 'AKT' YERİNE 'ATA' PLAKASINA GEÇTİ

Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş'a ait minibüsü makam aracı olarak kullandığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha sonra imaj tazelemek için 06 ATA 045 plakalı araç ile Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyarete gittiği ortaya çıktı.