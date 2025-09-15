Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FETÖ firarisi Akın İpek'in Beyaz Köşk'ü yeniden satışta! İşte istenen bedel

FETÖ firarisi Akın İpek’in Beyaz Köşk'ü yeniden satışta! İşte istenen bedel

FETÖ firarisi Akın İpek’in Beyaz Köşk&#039;ü yeniden satışta! İşte istenen bedel
FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan ve darbe girişimi sonrası TMSF'ye geçen ikinci derece eski eser niteliğindeki Beyaz Köşk yeniden satışa çıkıyor. Köşk için istenen bedel belli oldu.

FETÖ firarisi Akın İpek’e ait olan Koza-İpek Holding’in tüm iştirakleri, darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçmişti. İpek’in sahip olduğu gayrimenkuller arasında yer alan Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk için satış ihaleleri yapılmış ancak sonuç elde edilememişti.

Alan, öncesine göre indirimli olarak yeniden satışa çıkarılırken, Koza Altın İşletmeleri tarafından konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama gönderildi.

FETÖ firarisi Akın İpek’in Beyaz Köşk'ü yeniden satışta - 1. Resim

810 MİLYON TL İSTENİYOR

Açıklamada,"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla; Muhammen bedel olan 810.000.000 TL+ KDV’den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 30.09.2025 tarih ve saat 14.00’te, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu Mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir"ifadeleri yer aldı.

140 MİLYON LİRA İNDİRİM

Geçen mart ayında yapılan ihale duyurusunda başlangıç fiyatının 950 milyon lira olduğu belirtilmişti. Yeni duyuruda başlangıç bedelinin 810 milyon liraya çekildiği kaydedildi.

FETÖ firarisi Akın İpek’in Beyaz Köşk'ü yeniden satışta - 2. Resim

700 METREKAREYE YAKIN ALAN

Öte yandan, ikinci derece eski eser niteliğindeki Beyaz Köşk'te 2 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Yapının 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı bulunurken, 208 metrekare teras alanı yer alıyor.

Kahverengi Köşk olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. Kahverengi Köşk'te brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

