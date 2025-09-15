Afyonkarahisar'da belediyeye ait midibüs devrildi: 12 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, İscehisar Belediyesine ait midibüs yol kenarına devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.
İscehisar Belediyesine ait yolcu taşımacılığı yapan midibüs, ilçe girişinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
12 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
