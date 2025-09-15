Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afyonkarahisar'da belediyeye ait midibüs devrildi: 12 kişi yaralandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde, İscehisar Belediyesine ait midibüs yol kenarına devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde midibüsün yolun kenarına devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

İscehisar Belediyesine ait yolcu taşımacılığı yapan midibüs, ilçe girişinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Afyonkarahisar'da belediyeye ait midibüs devrildi: 12 kişi yaralandı

12 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 12 kişi Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

