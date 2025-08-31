Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Afyonkarahisar'da kanlı senaryo! 500 bin lira için katil oldu

Afyonkarahisar'da kanlı senaryo! 500 bin lira için katil oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Afyonkarahisar, Şanlıurfa, Bolvadin, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da muhasebeci İsmet Çelik'i öldüren Abdülselam B. 3 gün süren çalışmanın ardından yakalandı. Katil zanlısının Çelik'i öldürmek için Şanlıurfa'dan geldiği, 2 gün keşif yaptığı ve 500 bin lira karşılığında cinayeti işlediği öğrenildi. Zanlının ayrıca yakalanmamak için şehir şehir gezdiği belirlendi.

Cinayetin adresi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi oldu. 65 yaşındaki muhasebeci İsmet Çelik, evinden çıkarken Abdülselam B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Çelik bir günlük yaşam mücadelesini getirerek hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Abdülselam B.'nin, Çelik'i öldürmek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiği ve Bolvadin ilçesinde 2 gün keşif yaptığı, ardından Çelik'i vurduktan sonra ticari taksi ile önce Afyonkarahisar'a merkeze oradan da İstanbul'a gittiği belirlendi.

Şahsın dün ise Ankara'ya geldiği ve orada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da kanlı senaryo! 500 bin lira için katil oldu - 1. Resim

"CİNAYET EMRİNİ İŞ ADAMI VERDİ"

Şahsın ifadesinde cinayeti İstanbul'da bulunan bir iş adamının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediği iddia edildi.

Adliye sevk edilen şahsın işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. Öte yandan şahsın Çelik'in yanına gelerek tabancayla ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bim'de bu hafta ne var? 2 Eylül BİM aktüel ürün kataloğu çıktıYoğun bakımdaki Türk vatandaşına kelepçe taktılar! New York Belediye Başkanı devreye girdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı var - 3. SayfaBilecik'te sınır kavgasında silahlar patladı! Can kaybı varTopallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kamerada - 3. SayfaTopallayarak girdi, koşarak çıktı! Güpegündüz hırsızlık kameradaHatay'da evlat terörü: Anne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı! - 3. SayfaAnne-babasını dövdü, yetmedi tanımadığı birini rehin aldı!Esenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü! O anlar kameralara yansıdı - 3. SayfaEsenyurt'ta düğün çıkışı meydan muharebesine döndü!Düğün yolunda acı son! Feci kazada bir aile yok oldu - 3. SayfaDüğün yolunda feci kaza! Bir aile yok olduİstanbul'un göbeğinde vahşet: Çöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu! - 3. SayfaÇöpte yanık ve kesikleri olan bebek bulundu!
Sonraki Haber Yükleniyor...