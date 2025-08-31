Afyonkarahisar'da kanlı senaryo! 500 bin lira için katil oldu

Cinayetin adresi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi oldu. 65 yaşındaki muhasebeci İsmet Çelik, evinden çıkarken Abdülselam B.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Çelik bir günlük yaşam mücadelesini getirerek hayatını kaybetti.

Katil zanlısı Abdülselam B.'nin, Çelik'i öldürmek için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldiği ve Bolvadin ilçesinde 2 gün keşif yaptığı, ardından Çelik'i vurduktan sonra ticari taksi ile önce Afyonkarahisar'a merkeze oradan da İstanbul'a gittiği belirlendi.

Şahsın dün ise Ankara'ya geldiği ve orada Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandığı belirtildi.

"CİNAYET EMRİNİ İŞ ADAMI VERDİ"

Şahsın ifadesinde cinayeti İstanbul'da bulunan bir iş adamının kendisine verdiği 500 bin TL karşılığında işlediği iddia edildi.

Adliye sevk edilen şahsın işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi. Öte yandan şahsın Çelik'in yanına gelerek tabancayla ateş ettiği anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.