Boğaziçi kampüsündeki dehşetin perde arkası ortaya çıktı! 15 yaşındaki Hilal'i canlı konumdan bulmuş

Olay dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Yerleşkesi'nin içindeki kafenin önünde meydana geldi. 20 yaşındaki Ayberk Kurtuluş, 15 yaşındaki kız arkadaşı Hilal Özdemir'i silahla vurarak öldürdü. Katil zanlısı ardından aynı silahla intihar etti.

Kurtuluş'un, 9 adam yaralama 4 uyuşturucu kullanma başta olmak üzere 18 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede inceleme başlatan ekipler, olay yerinde ele geçirilen tabancanın ruhsatsız olduğunu belirledi.

HİLAL KAFEDE ÇALIŞIYORMUŞ

Sabah'ın haberine göre, Hilal Özdemir'in kafeye çalışmak için geldiği, eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen Ayberk Kurtuluş'un ise peşinden geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Kurtuluş'un bir süre önce ayrıldığı Hilal'i canlı konum uygulamasından takip ederek bulduğu ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTENİN AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Boğaziçi Üniversitesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Üniversitemizin Güney Kampüsü Kale Kapısı'nda sivil bir vatandaşın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği, daha sonra saldırıyı gerçekleştiren failin aynı silahla intihar ettiği bilgisini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmayla ilgili Üniversitemiz gerekli iş birliğini yerine getirmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.