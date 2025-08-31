Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > 70 yaşındaki adamı döverek öldürmüşlerdi: Katil çiftin evi alev alev yandı!

70 yaşındaki adamı döverek öldürmüşlerdi: Katil çiftin evi alev alev yandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
70 yaşındaki adamı döverek öldürmüşlerdi: Katil çiftin evi alev alev yandı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'a 70 yaşındaki adam şofben yüzünden ev sahipleri tarafından döverek öldürüldü. Rüzgar çifti tutuklanırken, ailenin evi bilinmeyen bir nedenle yandı.

Dehşete düşüren olay Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Ev sahibi Yener ve eşi Nurhan Rüzgar, 70 yaşındaki Hüseyin Başak'ı 500 liralık şofben tamir ücreti yüzünden döverek öldürdü. 

Ölümle sonuçlanan kavga sonrası öğretmen Rüzgar çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

70 yaşındaki adamı döverek öldürmüşlerdi: Katil çiftin evi alev alev yandı! - 1. Resim

EVLERİ YANDI

Bu gece, Rüzgar ailesine ait Savruk yaylasında bulunan ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

70 yaşındaki adamı döverek öldürmüşlerdi: Katil çiftin evi alev alev yandı! - 2. Resim

Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

