70 yaşındaki adamı döverek öldürmüşlerdi: Katil çiftin evi alev alev yandı!

Dehşete düşüren olay Adana'nın Kozan ilçesinde yaşandı. Ev sahibi Yener ve eşi Nurhan Rüzgar, 70 yaşındaki Hüseyin Başak'ı 500 liralık şofben tamir ücreti yüzünden döverek öldürdü.

Ölümle sonuçlanan kavga sonrası öğretmen Rüzgar çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVLERİ YANDI

Bu gece, Rüzgar ailesine ait Savruk yaylasında bulunan ev henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Geceyi aydınlatan yangın, ormanlık alana sıçramadan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arozöz ile ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebinin anlaşılabilmesi için savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.