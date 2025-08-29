Adana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katletti

Kan donduran olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi.

KİRACISINA SOPAYLA SALDIRDI

İddiaya göre ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı Başak'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

EVİNDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Yener R.'yi arama çalışması ise sürüyor.