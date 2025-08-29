Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katletti

Adana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ev sahibi, anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla dövüp öldürdü. Olay sonrası kaçan ev sahibini arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kan donduran olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası'nda meydana geldi.

KİRACISINA SOPAYLA SALDIRDI

İddiaya göre ev sahibi Yener R., bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kiracısı Hüseyin Başak ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ev sahibi, sopayla kiracısı Başak'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

EVİNDE FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ 

Evine giden kiracı, evde fenalaşınca bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay sonrası kaçan Yener R.'yi arama çalışması ise sürüyor.

