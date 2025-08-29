Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Atış poligonunda facia! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu

Atış poligonunda facia! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Atış, Poligon, Olay, Başiskele, Kocaeli, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gittiği atış poligonunda başından vurulmuş halde bulunan 30 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay, Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, poligona giden Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Atış poligonunda facia! Genç adam başından vurulmuş halde bulundu - 1. Resim

Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı. Polis, poligonda incelemelerde bulundu. Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alişan, Mourinho’nun ayrılığını sevinçle karşıladı! Yeni teknik direktör için önerisini paylaştıTrump'ın oğlundan Bitcoin için çılgın tahmin! "Hiç şüphem yok" diyerek duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Adana'da ''pes'' dedirten olay! Anlaşmazlık yaşadığı kiracısını sopayla döverek katletti - 3. SayfaPes dedirten olay! Kiracısını sopayla döverek katlettiEsenyurt'ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi - 3. Sayfa'Çekiçli' miras kavgası! Ablasının arabasının camını böyle indirdiZayıflamak için canından oldu! Doktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar ortaya çıktı - 3. SayfaDoktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar çıktıUkraynalı kadının cesedi bulundu! Tekirdağ'da acı olay - 3. SayfaSerinlemek için girdi, cesedi bulunduEkipler anında tespit etti! Orman yolunda benzinle yakalanan şahsa ev hapsi - 3. SayfaOrman yolunda benzinle yakalanan şahsa ev hapsiPatpat uçuruma uçtu, baba ve oğlunu ölüm ayırdı - 3. SayfaPatpat uçuruma uçtu, baba ve oğlunu ölüm ayırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...