Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Esenyurt'ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi

Esenyurt'ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Esenyurt&#039;ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi
İstanbul, Esenyurt, Miras Kavgası, Tehdit, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre 'miras meselesi' yüzünden tartıştığı ablasıyla eniştesinin aracının camını çekiçle kırıp, ölüm tehditleri savurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi.

ENİŞTESİNİN ARACINI ÇEKİÇLE KIRDI

İddiaya göre bir şahıs, babası ölmeden dağıttığı mirası yüzünden ablasıyla ve eniştesiyle tartıştı. Tartışma sonrasında ablasının oturduğu sokağa motosikletle gelen şahıs, eniştesine ait park halindeki aracın camını çekiçle kırarak gitti. Bir süredir ablasına tehdit mesajları da attığı söylenen şahıs hakkında polise şikayetçi olduğu öğrenilirken şahsın camları kırdıktan sonra ''Sizi öldüreceğim'' diyerek tehditler savurduğu da öğrenildi.

Esenyurt'ta miras kavgası! Ablasına tehditler savurdu, yetmedi arabasının camını indirdi - 1. Resim

''KIZ KARDEŞİNE BİR ŞEY BIRAKMAK İSTEMİYOR''

Olayın yaşandığı sokakta oturan bir vatandaş yaşananları anlatarak, "Babası vefat etmeden hakkınızı vereyim demiş. Şahısta kabul etmemiş. Kardeşinin arabasının camlarını kırdı. Böyle bir olay yaşandı. Kardeş, kız kardeşine bir şey bırakmak istemiyor. Bütün malı o istiyor. Sonra da böyle bir kavga oluştu. Ben bir kez gördüm başka da görmedim. Motorun levyesiyle kırdı. Motorla gelip dönüyor. Cama vurup camların ikisini de kırıp gidiyor" dedi.

''ABLASINA TEHDİTLER SAVURUYOR''

Olay yerinden bir diğer vatandaş ise "Geldi arabaya vurdu, çekici içine atıp kaçtı. Çekiçle vurdu. ‘Ben sizi öldüreceğim, sizi sağ bırakmayacağım diye bağırıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, Avrupa Ligi maçı ne zaman? Kuralar çekildi...CHP'li Belediye Başkanı zabıtaları sopayla dövdü! Şoke eden görüntüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zayıflamak için canından oldu! Doktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar ortaya çıktı - 3. SayfaDoktor "Hasta almadım" dedi, yazışmalar çıktıUkraynalı kadının cesedi bulundu! Tekirdağ'da acı olay - 3. SayfaSerinlemek için girdi, cesedi bulunduEkipler anında tespit etti! Orman yolunda benzinle yakalanan şahsa ev hapsi - 3. SayfaOrman yolunda benzinle yakalanan şahsa ev hapsiPatpat uçuruma uçtu, baba ve oğlunu ölüm ayırdı - 3. SayfaPatpat uçuruma uçtu, baba ve oğlunu ölüm ayırdıKedi 'Raşo'dan büyük faciayı önleyen hamle! Tek hareketle hayat kurtardı - 3. SayfaKedi 'Raşo'dan büyük faciayı önleyen hamleBölgede daha önce olmayan şey başlarına geldi! 150 bin lira zararları var - 3. SayfaDaha önce olmayan şey başlarına geldi!
Sonraki Haber Yükleniyor...