Haberler > 3. Sayfa > Ukraynalı kadının cesedi bulundu! Tekirdağ'da acı olay

Tekirdağ'da Ukrayna uyruklu bir kadının yaşadıkları ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşlar tarafından denizde bulunan kadın hakkında soruşturma devam ediyor.

Kumbağ Mahallesi'nde denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sudan çıkarttığı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ukraynalı Olena Ivasenko'ya (51) ait olduğu öğrenilen ceset, otopsi için Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu morguna götürüldü.

OLAYIN DETAYLARI

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi sahilinde meydana geldi. Denize girişlerin yasaklanmasına rağmen serinlemek için denize giren Ukrayna uyruklu 51 yaşındaki Olena Ivasenko, bir süre sonra dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, kadını denizden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ivasenko, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

 

 

