Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! "Daha bunlar başlangıç" tehditleri savurdu

Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! "Daha bunlar başlangıç" tehditleri savurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! &quot;Daha bunlar başlangıç&quot; tehditleri savurdu
Sakarya, Silahlı Saldırı, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırının ardından olayla ilişkili olduğu düşünülen şahsın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar akıllara durgunluk verdi. Şahıs hakkında soruşturma başlatılarak, gözaltı kararı verildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir şahsın alışveriş dönüşü sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs, sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yaptı. Harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! "Daha bunlar başlangıç" tehditleri savurdu - 1. Resim

Olay, Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 819. Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Park halindeki araçta pusu kuran 3 şüpheli, elinde poşetler ile yürüyen Ömer Akbay'a (35) tabancayla defalarca ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akbay hastanede hayatını kaybederken, yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuk seken kurşunla hafif yaralandı.

Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! "Daha bunlar başlangıç" tehditleri savurdu - 2. Resim

SOSYAL MEDYADAN PES DEDİRTEN PAYLAŞIMLAR 

Saldırının ardından sosyal medyada açılan bir hesapta olayla bağlantılı olduğu öne sürülen bir şahıs tarafından silah görüntüleri paylaşılarak, "Daha bunlar başlangıç" ifadeleriyle tehdit içerikli mesajlar yayımlandı. Ayrıca ölen Ömer Akbay'ın isminin açıkça yazıldığı ve saldırının ardından bölgede kaydedilen görüntüler de paylaşılarak, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" ifadeleri yer aldı.

Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! "Daha bunlar başlangıç" tehditleri savurdu - 3. Resim

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Paylaşımların ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Paylaşımların kim veya kimler tarafından yapıldığının tespit edilmesi ve olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sokak ortasında infaz sonrası skandal paylaşımlar! "Daha bunlar başlangıç" tehditleri savurdu - 4. Resim

Öte yandan, paylaşımları yapan şahsın güvenlik kamerası görüntülerinde aracın arka kapısından inen şapkalı şahıs olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

