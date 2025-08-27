Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Baba ve oğlunu infaz etmişti! Tarlada yakalandı, "Çocuğu neden öldürdün?" sorusuna böyle cevap verdi

Baba ve oğlunu infaz etmişti! Tarlada yakalandı, "Çocuğu neden öldürdün?" sorusuna böyle cevap verdi

- Güncelleme:
Konya'da baba ve oğlunu otomobilde silahla öldüren Hıdır A. saklandığı tarlada yakalandı. Şahıs, aileyle hurda alım-satımı nedeniyle husumetli olduklarını söylerken, "Çocuğu neden öldürdün?" sorusuna ise "Görseydim vurmazdım" cevabını verdi.

Pazartesi günü Karatay'da Mehmet Koçyiğit (33) ve oğlu Servet Koçyiğit (11) evlerinin bahçesinde 51 AEL 448 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mermilerin hedefi olan baba Mehmet Koçyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Servet Koçyiğit de kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ne kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba ve oğlunu infaz etmişti! Tarlada yakalandı, "Çocuğu neden öldürdün?" sorusuna böyle cevap verdi - 1. Resim

MISIR TARLASINDA YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası şüphelinin 60 yaşındaki Hıdır A. olduğu belirlendi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen ekipler, şahsın merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Mahallede yapılan inceleme sırasında zanlı, mısır tarlasında saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.

Baba ve oğlunu infaz etmişti! Tarlada yakalandı, "Çocuğu neden öldürdün?" sorusuna böyle cevap verdi - 2. Resim

"ÇOCUĞU NİYE ÖLDÜRDÜN?" SORUSUNA CEVAP VERDİ

Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesine getirilen zanlı Hıdır A., "Neden çocuğu öldürdün?" sorusuna "Çocuğu görmedim. Görsem vurmazdım, pişmanım" cevabını verdi. Hıdır A., daha sonra ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Baba ve oğlunu infaz etmişti! Tarlada yakalandı, "Çocuğu neden öldürdün?" sorusuna böyle cevap verdi - 3. Resim

CİNAYETİN ALTINDAN 'HURDA' HUSUMETİ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan çalışma sonrası, olayın 2021 yılında Mehmet Koçyiğit'in amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Hüseyin Koçyiğit'in, kendileri gibi hurdacılık yapan Hıdır A.'nın akrabaları ile aralarında 'hurda alım-satım' nedeniyle sürekli tartışma çıktığı bu olaylar sonrası aralarında husumet olduğu belirlendi.

Baba ve oğlunu infaz etmişti! Tarlada yakalandı, "Çocuğu neden öldürdün?" sorusuna böyle cevap verdi - 4. Resim

Husumet sonrası çıkan bıçaklı kavgada Hıdır A.'nın 1 yakını bıçaklandığı, daha sonra bıçaklanan kişinin ise Mehmet Koçyiğit'in 1 akrabasına otomobil ile çarparak yaraladığı tespit edildi. Taraflar karşılık şikâyetçi olması üzerine götürüldükleri hastanede çıkan silahlı kavgada ise Mehmet Koçyiğit'in Hıdır A.'nın yakınlarından birini silahla yaraladığı öğrenildi.

