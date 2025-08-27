Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" diyerek yapmadığını bırakmadı! Kısa sürede enselendi

"Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" diyerek yapmadığını bırakmadı! Kısa sürede enselendi

Muğla'nın en turistik ilçelerinden Marmaris'te "Canım sıkılıyor turistlere takılıyorum" diyerek insanları rahatsız eden bir şahıs, o anları kayda alıp bir de paylaştı. Turistlere argo sözler söyleyip onları tiye alan şahıs gözaltına alındı, ifadesinde ise "Eğlence amaçlı yaptım" dedi.

Gözde turistik kentlerimizden Muğla'nın Marmaris ilçesinde pes dedirten bir olay yaşandı.

TURİSTLERE RAHATSIZLIK VERDİ

Bir şahıs sahilde eline telefon alarak 'Can sıkıntımı turistlerle atıyorum' başlığı ile yoldan geçen turistlere Türkçe argo sözler söyleyip tiye aldığı anları sosyal medyada paylaştı.

SAVUNMASI DA SKANDAL

Görüntüler kısa sürede yayılınca Marmaris Kaymakamlığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Kısa sürede kimliği belirlenen A.K.'nin (23) Marmaris'te bir işletmede çalıştığı tespit edildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.K. sorgusunda, "Eğlence amaçlı yaptım, kötü bir niyetim yoktu, bu kadar yayılacağını bilmiyordum" dediği öğrenildi.

Şahıs hakkında emniyette gerekli işlemler yapılmasının ardından adli işlemler için Marmaris Adliyesi'ne sevk edileceği bilgisi edinildi.

