Boğaziçi kampüsünde dehşet saçtı! Önce öldürdü sonra intihar etti

Boğaziçi kampüsünde dehşet saçtı! Önce öldürdü sonra intihar etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde 20 yaşındaki Ayberk K. silahla dehşet saçtı. Ayberk K. ilişkisi olduğu ve sabah saatlerinde tartıştığı 15 yaşındaki H.Ö.'yü başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerinde yapılan kontrolde Ayberk K. ve H.Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlendi. Zanlının 24 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde 20 yaşındaki genç, 15 yaşındaki kızı silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Saldırganın 24 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.40 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Caddesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde yer alan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayberk K. (20) sabah saatlerinde ilişkisi olduğu olduğu iddia edilen H.Ö. (15) adlı kızla tartıştı.

GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından H.Ö., yarı zamanlı çalıştığı üniversitenin kafesine gitti. Üniversitede bir etkinlik olduğu sırada etkinliğe kaçak giren Ayberk K., H.Ö'yü silahla kafasından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrolde Ayberk K. ve H.Ö.'nün hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ayberk K.'nın 24 ayrı suç kaydının olduğu, kendinden ayrılmak istediği için H.Ö'yü vurduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

