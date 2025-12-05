Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde öğrenci servis aracı ile kamyonet çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde öğrencileri taşıyan servis aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen öğrenci servis aracı ile kamyonet Eski Belediye Kavşağı'nda çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

Kazada, ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası