Sinop'ta servis otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Sinop-Samsun karayolunda gece saatlerinde servis otobüsü ile yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
Sinop-Samsun karayolu Kabalı köyü yakınlarında saat 23.30 sıralarında korkutan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir servis otobüsü, aynı yönde ilerleyen bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan yolculardan 13’ü çeşitli yerlerinden yaralandı.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
