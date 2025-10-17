Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beykoz'da servis aracı devrildi, trafik kapandı! Yaralılar var...

Beykoz'da otoyolda seyir halinde olan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonrası adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yol tedbir amaçlı kapanırken, yaralılar ise hastaneye sevk edil

Olay 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Molla Gürani Viyadüğü Edirne istikametinde meydana geldi. 06 BJ d 616 plakalı ve römork yüklü işçi servisi seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde polis ekipleri otoyolda 3 şeridi kapatarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Devrilen minibüsün çekici yardımıyla kaldırılmasıyla beraber trafik akışı yeniden normale döndü.

