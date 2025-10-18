Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Halı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Halı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Halı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de halı saha ölümleri giderek artıyor. Ordu'da, futbol oynadığı sırada aniden rahatsızlanan 21 yaşındaki Mert Erkek, kalındırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ülkemizde halı sahada futbol oynadığı sırada hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mert Erkek (21), akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken aniden rahatsızlandı.

Halı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 1. Resim

HALI SAHADA KALP KRİZİ GEÇİRDİ, ACI HABER HASTANEDE GELDİ

Gencin rahatsızlığının sürmesi üzerine adrese acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Mert Erkek, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Halı sahada bir kalp krizi vakası daha! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - 2. Resim

Gencin cenazesi memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine katılan Amasya Valisi Önder Bakan, aileye başsağlığı diledi.

CHP Kahramanmaraş Kongresi’nde kavga çıktı! Adayların taraftarları birbirine girdi
