Tekin Alp Tekin'in ani ölümü… Maçta son nefesini verdi

Tekin Alp Tekin’in ani ölümü… Maçta son nefesini verdi

- Güncelleme:
Adıyaman’da, yıllar sonra bir araya geldiği arkadaşlarıyla halı saha maçına giden Tekin Alp Tekin, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Öte yandan Tekin’in ağabeyinin de kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Adıyaman’a gelen ve burada yıllar sonra arkadaşlarıyla kent merkezindeki bir halı sahada bir araya gelen 44 yaşındaki Tekin Alp Tekin, maçın ortalarında bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine bilgi vererek Tekin Alp Tekin’e müdahale etmeye çalıştı.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekin Alp Tekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Tekin Alp Tekin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Tekin Alp Tekin’in ani ölümü… Maçta son nefesini verdi - 1. Resim

AĞABEYİ DE KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

Tekin Alp Tekin’in yakın bir zaman önce ağabeyinin de kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

