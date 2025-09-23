Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi

Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Halit Güner, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da 2 gün önce arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Halit Güner aniden fenalaştı. Durumun farkına varan arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Güner’i hastaneye kaldırdı. 

Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi - 1. Resim

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Güner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yüksekova’ya getirildi. 

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

İlçeye bağlı Adaklı köyünde kılınan cenaze namazının ardından Halit Güner’in cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi - 2. Resim

Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi - 3. Resim

Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi - 4. Resim

Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Galatasaray maçı öncesi iddialara sert tepki: Ahlaksız, çapsızlar!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cezaevi ring aracı devrildi! Yaralılar var - 3. SayfaCezaevi ring aracı devrildi! Yaralılar varKayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı! 7 metre açıkta bulundu - 3. SayfaKayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldıCami yolunda dehşet: Komşusu darp etti! “Elmacık kemiğim çökmüş” - 3. SayfaCami yolunda dehşet: Komşusu darp etti! “Elmacık kemiğim çökmüş”Aydın'da 25 yıllık abla vahşeti! 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıktı - 3. SayfaAydın'da 25 yıllık abla vahşeti! 2 aylık kardeşini öldürdüğü ortaya çıktıBodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı - 3. SayfaBodrumda baygın bulunmuştu… Hüseyin Kalbur’un ölüm nedeni ortaya çıktı16 yaşındaki kızını Tiktok'ta dans ettirmişti! Para peşindeki baba tutuklandı - 3. SayfaPara peşindeki baba ile ilgili yeni gelişme
Sonraki Haber Yükleniyor...