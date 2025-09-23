Halit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi
İstanbul’da halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Halit Güner, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul’da 2 gün önce arkadaşlarıyla halı sahada top oynayan Halit Güner aniden fenalaştı. Durumun farkına varan arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Güner’i hastaneye kaldırdı.
HASTANEDE VEFAT ETTİ
Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Güner’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Yüksekova’ya getirildi.
MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ
İlçeye bağlı Adaklı köyünde kılınan cenaze namazının ardından Halit Güner’in cenazesi gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.
