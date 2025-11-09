Uludağ'da korku dolu saatler: 4 çocuğu kurtaran sinyal

Olay, Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşları 16 ve 17 arasında değişen 4 çocuk, saat 17.00 sıralarında gezmek için Uludağ'daki ormanlık alana gitti.

Bir süre sonra çocuklardan haber alamayan yakınları, durumu Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Kayıp çocukların bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

TELEFON SİNYALİYLE BULUNDULAR

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışmasının ardından çocuklar, telefonlarından alınan sinyaller sayesinde saat 22.00 sıralarında bulundu.

Yapılan sağlık kontrolünde durumlarının iyi olduğu belirlenen çocuklar, ailelerine teslim edildi.